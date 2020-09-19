Las 'heridas' de la Ciudad de México

La mañana del 19 de septiembre de 1985 un sismo de 8.2 grados en la Escala de Richter sacudió de forma violenta cada rincón del Distrito Federal. Las calles se convirtieron en pasillos llenos de cal y escombros de los casi 300 edificios que se vinieron abajo en diferentes puntos de la capital. Desde hoteles hasta escuelas, un sinfín de construcciones se vieron dañadas por este terremoto que cambió el rostro de la Ciudad de México.
La geografía del concreto cambió drásticamente después del siniestro. Varios inmuebles afectados por el sismo fueron demolidos para dar paso a parques y jardines. Otros fueron reforzados. Unos más, siguen igual, sin mostrar afectaciones severas. Observa el antes y el ahora de varios puntos de la Ciudad de México. Dale click al botón del lado izquierdo del mapa, para cambiar la imagen.
EL UNIVERSAL te muestra fotografías inéditas del Terremoto de 1985. El acervo fotográfico fue recuperado de negativos originales de la Fototeca de este diario.